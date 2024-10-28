Скандал с картой без Крыма. Школам начали отправлять новый тираж учебников
Издательство "Літера ЛТД" подготовило новый тираж учебников по украинскому языку для седьмого класса, исправив ошибку с картой Украины без Крыма. Об этом сообщил основатель издательства Сергей Макаревич.
По его словам, обновленный и доработанный учебник уже отправляется в школы по всей Украине.
"Мы допустили досадную техническую ошибку во время печати предыдущего тиража. Ошибку мы исправляем путем качественных изменений", – сказал Макаревич.
Он заверил, что проблема решена и новые учебники, напечатанные на средства издательства "Літера ЛТД", уже готовы к использованию в школах.
"Этот случай для нас стал напоминанием, насколько важно быть точными во всех деталях. Ведь учебники – это не просто инструмент обучения. Это источник знаний для будущего поколения", – подчеркнул основатель издательства.
- 9 сентября стало известно, что в учебнике украинского языка для седьмого класса появилась пиктограмма в форме Украины без Крыма – авторы признали ошибку и предложили флешмоб с тем, чтобы ученики дорисовали полуостров.
- В тот же день основатель Літера ЛТД пообещал издать новый тираж за свой счет. Главный дизайнер издательства был уволен, а всем причастным к выпуску учебника вынесены выговоры со штрафами.