Скандал с картой без Крыма. Школам начали отправлять новый тираж учебников

Дети с учебниками (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Издательство "Літера ЛТД" подготовило новый тираж учебников по украинскому языку для седьмого класса, исправив ошибку с картой Украины без Крыма. Об этом сообщил основатель издательства Сергей Макаревич.

По его словам, обновленный и доработанный учебник уже отправляется в школы по всей Украине.

"Мы допустили досадную техническую ошибку во время печати предыдущего тиража. Ошибку мы исправляем путем качественных изменений", – сказал Макаревич.

Он заверил, что проблема решена и новые учебники, напечатанные на средства издательства "Літера ЛТД", уже готовы к использованию в школах.

"Этот случай для нас стал напоминанием, насколько важно быть точными во всех деталях. Ведь учебники – это не просто инструмент обучения. Это источник знаний для будущего поколения", – подчеркнул основатель издательства.

Фото: Буква ЛТД

Фото: Литера ЛТД