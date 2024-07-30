Українців попередили про нову небезпеку: вибухові "мʼячики" – фото
Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила українців про новий вид небезпеки – вибухові "мʼячики". Йдеться про кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5.
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Одна касета РБК-500 містить 565 таких "кульок" масою 400 грамів кожна.
"М’ячики" мають велику зону ураження: коли розлітаються й падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.
Як наголосили рятувальники, небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу дітей.
У ДСНС закликали показати дітям світлини й нагадати основні правила мінної безпеки: побачивши вибухонебезпечний предмет, не підходити, не чіпати й телефонувати 101.
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