Українців попередили про нову небезпеку: вибухові "мʼячики" – фото
Фото: ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила українців про новий вид небезпеки – вибухові "мʼячики". Йдеться про кулькові осколкові авіабомби ШОАБ-0,5. 

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Одна касета РБК-500 містить 565 таких "кульок" масою 400 грамів кожна.

"М’ячики" мають велику зону ураження: коли розлітаються й падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.

Як наголосили рятувальники, небезпека також полягає у тому, що ці авіабомби схожі на невеликі мʼячики та мають сріблястий колір, тож можуть привертати увагу дітей.

У ДСНС закликали показати дітям світлини й нагадати основні правила мінної безпеки: побачивши вибухонебезпечний предмет, не підходити, не чіпати й телефонувати 101.

Українців попередили про нову небезпеку: вибухові "мʼячики" – фото
Українців попередили про нову небезпеку: вибухові "мʼячики" – фото
Українців попередили про нову небезпеку: вибухові "мʼячики" – фото
Українців попередили про нову небезпеку: вибухові "мʼячики" – фото
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