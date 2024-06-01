Укренерго попередило про можливі відключення світла 2 червня

У ніч проти 1 червня Росія завдала ударів по енергообʼєктах у різних областях України

Ілюстративне фото: Depositphotos

2 червня у всіх областях України можливі відключення світла у разі перевищення лімітів на споживання електроенергії. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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За інформацією Укренерго, в неділю, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх областях країни будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їхнього перевищення можуть бути застосовані графіки погодинних відключень.

Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, зазначили в компанії.

У ніч проти 1 червня армія РФ комбіновано атакувала Україну, внаслідок цього польські Збройні сили підняли в повітря літаки.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що під російським ударом опинилися енергообʼєкти у п'яти областях України.

Унаслідок нічної російської атаки було уражено обʼєкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області.

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