Укренерго попередило про можливі відключення світла 2 червня
2 червня у всіх областях України можливі відключення світла у разі перевищення лімітів на споживання електроенергії. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
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За інформацією Укренерго, в неділю, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх областях країни будуть діяти ліміти на споживання електроенергії. У разі їхнього перевищення можуть бути застосовані графіки погодинних відключень.
Водночас енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, зазначили в компанії.
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