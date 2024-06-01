Укрэнерго предупредило о возможных отключениях света 2 июня

В ночь на 1 июня Россия нанесла удары по энергообъектам в разных областях Украины

Иллюстративное фото: Depositphotos

2 июня во всех областях Украины возможны отключения света при превышении лимитов на потребление электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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По информации Укрэнерго, в воскресенье, 2 июня, с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей во всех областях страны будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. При их превышении могут применяться графики почасовых отключений.

В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается, отметили в компании.

В ночь на 1 июня армия РФ комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные силы в воздух подняли самолеты.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что под российским ударом оказались энергообъекты в пяти областях Украины.

В результате ночной российской атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

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