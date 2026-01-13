Укрзалізниця попередила про затримку поїздів. Деякі треба чекати три години
Укрзалізниця попередила про затримку деяких поїздів, зокрема через погодні умови. Відхилення від графіка в середньому становлять годину.
На відправлення затримаються потяги:
→ № 178 Івано-Франківськ – Київ (+2,30)
→ № 771 Київ – Хмельницький (+три години)
→ №6 Ясіня – Запоріжжя (+одна година)
Стежити за затримками поїздів можна за посиланням. Станом на 08:47 УЗ попереджувала про збої у графіках для понад 60 потягів. Але в компанії зазначили, що через погодні умови та зміни в маршрутах час запізнення може змінюватися.
"За планом: організація комфортних умов очікування на пересадочній станції Холм, а також покращення інформування пасажирів на станціях, де не працюють онлайн-табло. Пріоритетна задача: забезпечити інформування пасажирів таким чином, щоб всі були в курсі, коли прибуде їхній рейс", – зазначили в Укрзалізниці.
- 8 січня Укрзалізниця у терміновому режимі переглянула графіки руху потягів через знеструмлення залізниці у Київській області. Деякі поїзди їхали довше.
- 9 січня через негоду затримували рух понад 40 потягів.
