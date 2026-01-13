Укрзалізниця предупредила о задержке поездов. Некоторые надо ждать три часа

УЗ предупредила, что время опоздания может изменяться из-за погодных условий и изменений в маршрутах

Поезд УЗ (Иллюстративное фото: t.me/UkrzalInfo)

Укрзалізниця предупредила о задержке некоторых поездов, в частности из-за погодных условий. Отклонения от графика в среднем составляют час.

На отправку задержатся поезда:

→ № 178 Ивано-Франковск – Киев (+2,30)

→ № 771 Киев – Хмельницкий (+три часа)

→ №6 Ясиня – Запорожье (+один час)

Следить за задержками поездов можно по ссылке. По состоянию на 08:47 УЗ предупреждала о сбоях в графиках для более 60 поездов. Но в компании отметили, что из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может изменяться.

"По плану: организация комфортных условий ожидания на пересадочной станции Холм, а также улучшение информирования пассажиров на станциях, где не работают онлайн-табло. Приоритетная задача: обеспечить информирование пассажиров таким образом, чтобы все были в курсе, когда прибудет их рейс", – отметили в Укрзалізниці.