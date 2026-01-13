Укрзалізниця предупредила о задержке поездов. Некоторые надо ждать три часа
Укрзалізниця предупредила о задержке некоторых поездов, в частности из-за погодных условий. Отклонения от графика в среднем составляют час.
На отправку задержатся поезда:
→ № 178 Ивано-Франковск – Киев (+2,30)
→ № 771 Киев – Хмельницкий (+три часа)
→ №6 Ясиня – Запорожье (+один час)
Следить за задержками поездов можно по ссылке. По состоянию на 08:47 УЗ предупреждала о сбоях в графиках для более 60 поездов. Но в компании отметили, что из-за погодных условий и изменений в маршрутах время опоздания может изменяться.
"По плану: организация комфортных условий ожидания на пересадочной станции Холм, а также улучшение информирования пассажиров на станциях, где не работают онлайн-табло. Приоритетная задача: обеспечить информирование пассажиров таким образом, чтобы все были в курсе, когда прибудет их рейс", – отметили в Укрзалізниці.
- 8 января Укрзалізниця в срочном режиме пересмотрела графики движения поездов из-за обесточивания железной дороги в Киевской области. Некоторые поезда ехали дольше.
- 9 января из-за непогоды задерживали движение более 40 поездов.
