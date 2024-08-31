В Угорщині відкрили першу державну двомовну школу для українських дітей
У Будапешті відкрилась перша державна українсько-угорська двомовна школа для українських дітей. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
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Навчальний заклад запрацював в результаті домовленостей президента Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Навчання здійснюватиметься українською мовою, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних.
Відкриття школи прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, це є важливим кроком на шляху розвитку української всесвітньої спільноти.
Забезпечення доступу до освіти рідною мовою є важливою частиною нової комплексної політики МЗС щодо українців за кордоном, додав глава дипломатії.
"Школа в Будапешті не лише сприятиме збереженню української ідентичності, але й допоможе нашим дітям адаптуватися в іноземному середовищі, не втрачаючи свого культурного коріння", – резюмував Кулеба.
- 2 липня прем’єр Угорщини Орбан відвідав Київ з офіційним візитом. Він провів перемовини з президентом Зеленським.
- Сторони домовились про відкриття першої української школи в Угорщині.
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