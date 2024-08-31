В Венгрии открыли первую государственную двуязычную школу для украинских детей

Обучение будет осуществляться на украинском языке, а программа будет включать изучение венгерского и английского языков как иностранных

Школа в Будапеште (Фото: МИД Украины)

В Будапеште открылась первая государственная украино-венгерская двуязычная школа для украинских детей. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

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Учебное заведение заработало в результате договоренностей президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Обучение будет осуществляться на украинском языке, а программа будет включать изучение венгерского и английского языков как иностранных.

Открытие школы прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, это является важным шагом на пути развития украинского всемирного сообщества.

Обеспечение доступа к образованию на родном языке является важной частью новой комплексной политики МИД по отношению к украинцам за рубежом, добавил глава дипломатии.

"Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", – резюмировал Кулеба.

2 июля премьер Венгрии Орбан посетил Киев с официальным визитом. Он провел переговоры с президентом Зеленским.

Стороны договорились об открытии первой украинской школы в Венгрии.

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