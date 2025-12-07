В Україні започаткували нову нагороду "Громада-рятівник": кому і за що вручатимуть

За тиждень Кабмін має подати президенту проєкти про саму відзнаку, а також про те, як вона виглядатиме

Володимир Зеленський (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

7 грудня, у День місцевого самоврядування, в Україні заснували нову відзнаку – "Громада-рятівник". Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який підписав відповідний указ.

Почесною відзнакою нагороджуватимуть територіальні громади, жителі яких:

→ масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і Силам оборони;

→ беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройній агресії Росії;

→ здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.

Президент дав Кабміну тиждень на те, щоб розробити і внести йому на затвердження проєкт положення про почесну відзнаку, проєкти малюнка, пам'ятної плакетки та футляра до неї.

Зеленський зазначив, що вперше "Громади-рятівники" відзначать вже у 2025 році.