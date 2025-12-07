В Україні започаткували нову нагороду "Громада-рятівник": кому і за що вручатимуть
7 грудня, у День місцевого самоврядування, в Україні заснували нову відзнаку – "Громада-рятівник". Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який підписав відповідний указ.
Почесною відзнакою нагороджуватимуть територіальні громади, жителі яких:
→ масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим територіальним громадам і Силам оборони;
→ беруть участь у посиленні обороноздатності держави під час відсічі збройній агресії Росії;
→ здійснюють іншу вагому підтримку у захисті незалежності та суверенітету України.
Президент дав Кабміну тиждень на те, щоб розробити і внести йому на затвердження проєкт положення про почесну відзнаку, проєкти малюнка, пам'ятної плакетки та футляра до неї.
Зеленський зазначив, що вперше "Громади-рятівники" відзначать вже у 2025 році.
- У липні президент повідомив, що Хрест бойових заслуг даватиме реальні речі воїнам. Тоді ж було подано відповідний законопроєкт до Ради.
- 5 грудня Стерненко, Байдак і Федишин отримали нагороди від Зеленського.
Коментарі (0)