Стерненко, Байдак і Федишин отримали нагороди від Зеленського

Президент підписав указ про відзнаки для низки українських волонтерів, серед них – Сергій Стерненко, Василь Байдак і Ірина Федишин

Сергій Стерненко (Фото: Instagram волонтера)

Президент Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородив відзнакою "Золоте серце" стендап-коміка Василя Байдака, громадського діяча та активіста Сергія Стерненка, співачку Ірину Федишин та інших.

В указі йдеться, що нагороди вручаються за "вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України".

Усього у списку – 45 прізвищ. Серед них представники громадських організацій і благодійних фондів.

Одна із нагород вручається посмертно – 23-річному Павлу Матвійцю, волонтеру херсонської ГО "Сильні, бо вільні". Він загинув внаслідок російського обстрілу Херсона 1 січня 2025-го.