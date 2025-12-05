Стерненко, Байдак і Федишин отримали нагороди від Зеленського
Президент Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородив відзнакою "Золоте серце" стендап-коміка Василя Байдака, громадського діяча та активіста Сергія Стерненка, співачку Ірину Федишин та інших.
В указі йдеться, що нагороди вручаються за "вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України".
Усього у списку – 45 прізвищ. Серед них представники громадських організацій і благодійних фондів.
Одна із нагород вручається посмертно – 23-річному Павлу Матвійцю, волонтеру херсонської ГО "Сильні, бо вільні". Він загинув внаслідок російського обстрілу Херсона 1 січня 2025-го.
- 1 травня 2025 року Стерненко повідомив, що на нього здійснили напад. Згодом у СБУ підтвердили, що працівники спецслужби запобігли вбивству активіста та затримали нападницю.
- 2 травня СБУ вручила жінці підозру за двома статтями: держзрада та замах на вбивство. За даними правоохоронців, наприкінці 2024 року підозрювану дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкого заробітку" в інтернеті.
- Малюк каже, що Стерненко – лідер серед волонтерів, які передають дрони Силам оборони, саме тому спецслужби Росії хотіли його вбити.
