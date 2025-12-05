Стерненко, Байдак и Федишин получили награды от Зеленского
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера наградил знаком отличия "Золотое сердце" стендап-комика Василия Байдака, общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко, певицу Ирину Федишин и других.
В указе сказано, что награды вручаются за "весомый личный вклад в предоставление волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, в частности при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины".
Всего в списке – 45 фамилий. Среди них представители общественных организаций и благотворительных фондов.
Одна из наград вручается посмертно – 23-летнему Павлу Матвийцу, волонтеру херсонской ОО "Сильні, бо вільні". Он погиб в результате российского обстрела Херсона 1 января 2025-го.
- 1 мая 2025 года Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Впоследствии в СБУ подтвердили, что сотрудники спецслужбы предотвратили убийство активиста и задержали нападавшую.
- 2 мая СБУ вручила женщине подозрение по двум статьям: госизмена и покушение на убийство. По данным правоохранителей, в конце 2024 года подозреваемую дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете.
- Малюк говорит, что Стерненко – лидер среди волонтеров, которые передают дроны Силам обороны, именно поэтому спецслужбы России хотели его убить.
