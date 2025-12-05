Стерненко, Байдак и Федишин получили награды от Зеленского

Президент подписал указ о наградах для ряда украинских волонтеров, среди них – Сергей Стерненко, Василий Байдак и Ирина Федишин

Сергей Стерненко (Фото: Instagram волонтера)

Президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера наградил знаком отличия "Золотое сердце" стендап-комика Василия Байдака, общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко, певицу Ирину Федишин и других.

В указе сказано, что награды вручаются за "весомый личный вклад в предоставление волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, в частности при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины".

Всего в списке – 45 фамилий. Среди них представители общественных организаций и благотворительных фондов.

Одна из наград вручается посмертно – 23-летнему Павлу Матвийцу, волонтеру херсонской ОО "Сильні, бо вільні". Он погиб в результате российского обстрела Херсона 1 января 2025-го.