Стерненко, Байдак и Федишин получили награды от Зеленского
Сергей Стерненко (Фото: Instagram волонтера)

Президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера наградил знаком отличия "Золотое сердце" стендап-комика Василия Байдака, общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко, певицу Ирину Федишин и других.

В указе сказано, что награды вручаются за "весомый личный вклад в предоставление волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, в частности при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины".

Всего в списке – 45 фамилий. Среди них представители общественных организаций и благотворительных фондов.

Одна из наград вручается посмертно – 23-летнему Павлу Матвийцу, волонтеру херсонской ОО "Сильні, бо вільні". Он погиб в результате российского обстрела Херсона 1 января 2025-го.

  • 1 мая 2025 года Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Впоследствии в СБУ подтвердили, что сотрудники спецслужбы предотвратили убийство активиста и задержали нападавшую.
  • 2 мая СБУ вручила женщине подозрение по двум статьям: госизмена и покушение на убийство. По данным правоохранителей, в конце 2024 года подозреваемую дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете.
  • Малюк говорит, что Стерненко – лидер среди волонтеров, которые передают дроны Силам обороны, именно поэтому спецслужбы России хотели его убить.
Владимир ЗеленскийСергей Стерненковолонтерствонаграждениеорденволонтер