В Украине основали новую награду "Громада-спаситель": кому и за что будут вручать

За неделю Кабмин должен подать президенту проекты о самой награде, а также о том, как она будет выглядеть

7 декабря, в День местного самоуправления, в Украине установили новую награду – "Община-спасатель". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который подписал соответствующий указ.

Почетным знаком отличия будут награждать территориальные общины, жители которых:

→ массово предоставляют гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым территориальным громадам и Силам обороны;

→ участвуют в усилении обороноспособности государства во время отпора вооруженной агрессии России;

→ осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины.

Президент дал Кабмину неделю на то, чтобы разработать и внести ему на утверждение проект положения о почетной награде, проекты рисунка, памятной плакетки и футляра к ней.

Зеленский отметил, что впервые "Громады-спасатели" отметят уже в 2025 году.