В Украине основали новую награду "Громада-спаситель": кому и за что будут вручать
7 декабря, в День местного самоуправления, в Украине установили новую награду – "Община-спасатель". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который подписал соответствующий указ.
Почетным знаком отличия будут награждать территориальные общины, жители которых:
→ массово предоставляют гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым территориальным громадам и Силам обороны;
→ участвуют в усилении обороноспособности государства во время отпора вооруженной агрессии России;
→ осуществляют другую весомую поддержку в защите независимости и суверенитета Украины.
Президент дал Кабмину неделю на то, чтобы разработать и внести ему на утверждение проект положения о почетной награде, проекты рисунка, памятной плакетки и футляра к ней.
Зеленский отметил, что впервые "Громады-спасатели" отметят уже в 2025 году.
- В июле президент сообщил, что Крест боевых заслуг будет давать реальные вещи воинам. Тогда же был подан соответствующий законопроект в Раду.
- 5 декабря Стерненко, Байдак и Федишин получили награды от Зеленского.
