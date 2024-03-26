Євробачення-2024. alyona alyona та Jerry Heil виступлять у першому півфіналі під номером 5

alyona alyona та Jerry Heil (Фото: Instagram alyona alyona)

За результатами жеребкування представниці України alyona alyona та Jerry Heil вперше піднімуться на головну сцену Євробачення-2024 у першому півфіналі, де виступлять під номером 5. Про це повідомили організатори конкурсу.

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Участь у Євробаченні-2024 візьмуть артисти з 37 країн. Українські виконавиці виступлять із піснею "Teresa & Maria".

Також у першому півфіналі, який відбудеться 7 травня, виступлять представники Німеччини, Кіпру, Польщі, Великої Британії, Молдови, Швеції, Азербайджану та інших країн.

Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться 9 травня. У цей день виступлять представники Норвегії, Нідерландів, Мальти, Греції, Бельгії, Естонії та інших держав.

Фінал Євробачення-2024 пройде 11 травня.

Інфографіка Суспільного

Інфографіка суспільного

Як повідомили 11 березня організатори конкурсу, у цьому році зміняться деякі правила. Зокрема, країни "Великої п’ятірки" (Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Італія і Франція) та Швеція як країна-господарка вперше будуть наживо виступати під час півфіналів. У попередні роки показували лише короткі уривки з репетицій. Тепер три додаткові виступи в кожному з півфіналів будуть проходити в перервах між виходом на сцену інших виконавців.

Ще одна зміна стосується часу глядацького голосування у фіналі. 11 травня голосування розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника. Раніше глядачі мали чекати завершення останнього виступу.

Крім цього, фанати з країн, що не беруть участі в конкурсі, матимуть 24 години, щоб проголосувати за пісні, які їм до вподоби. Голосування для них почнеться перед початком кожного з живих шоу.

3 лютого Дія "лягла" після старту голосування за переможця нацвідбору на Євробачення-2024.

Глава Мінцифри Федоров тоді заявив, що кількість запитів у Дії цьогоріч була майже у 20 разів більшою, ніж торік. Він запевнив, що у 2025-му ситуація не повториться.

4 лютого стало відомо, що на Євробачення-2024 від України поїдуть alyona alyona та Jerry Heil. Вони отримали 10 балів від журі та максимальні 11 балів від глядачів.

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