Евровидение-2024. alyona alyona и Jerry Heil выступят в первом полуфинале под номером 5

alyona alyona и Jerry Heil (Фото: Instagram alyona alyona)

По результатам жеребьевки представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil впервые поднимутся на главную сцену Евровидения-2024 в первом полуфинале, где выступят под номером 5. Об этом сообщили организаторы конкурса.

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Участие в Евровидении-2024 примут артисты из 37 стран. Украинские исполнительницы выступят с песней "Teresa & Maria".

Также в первом полуфинале, который состоится 7 мая, выступят представители Германии, Кипра, Польши, Великобритании, Молдовы, Швеции, Азербайджана и других стран.

Второй полуфинал песенного конкурса состоится 9 мая. В этот день выступят представители Норвегии, Нидерландов, Мальты, Греции, Бельгии, Эстонии и других стран.

Финал Евровидения-2024 пройдет 11 мая.

Инфографика Общественного

Инфографика общественного

Как сообщили 11 марта организаторы конкурса, в этом году изменятся некоторые правила. В частности, страны "Большой пятерки" (Германия, Великобритания, Испания, Италия и Франция) и Швеция как страна-хозяйка впервые будут вживую выступать во время полуфиналов. В предыдущие годы показывали только краткие отрывки из репетиций. Теперь три дополнительных выступления в каждом из полуфиналов будут проходить в перерывах между выходом на сцену других исполнителей.

Еще одно изменение касается времени зрительского голосования в финале. 11 мая голосование начнется прямо перед началом выступления первого участника. Ранее зрители должны были ждать завершения последнего выступления.

Кроме того, фанаты из стран, не участвующих в конкурсе, будут иметь 24 часа, чтобы проголосовать за песни, которые им нравятся. Голосование для них начнется перед началом каждого из живых шоу.

3 февраля Дия "легла" после старта голосования за победителя нацотбора на Евровидение-2024.

Глава Минцифры Федоров тогда заявил, что количество запросов в Дие в этом году было почти в 20 раз больше, чем в прошлом. Он заверил, что в 2025-м ситуация не повторится.

4 февраля стало известно, что на Евровидение-2024 от Украины поедут alyona alyona и Jerry Heil. Они получили 10 баллов от жюри и максимальные 11 баллов от зрителей.

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