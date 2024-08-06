Київське "Динамо" зіграло внічию з "Рейнджерсом" у кваліфікації Ліги чемпіонів

13 серпня київське "Динамо" проведе на виїзді матч-відповідь проти "Рейнджерса"

"Динамо" (Фото: Facebook-акаунт ФК)

У вівторок, 6 серпня, київське "Динамо" зіграло з шотландським клубом "Рейнджерс" у межах кваліфікації Ліги чемпіонів. Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Про це повідомив ФК "Динамо".

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Домашня гра підопічних Олександра Шовковського відбулася в польському Любліні.

Автором першого голу став Андрій Ярмоленко. Він відзначився на 37-й хвилині поєдинку.

У додатковий час на 90+4-й хвилині гол у ворота киян забив Сіріл Дессерс, який і приніс своїй команді нічию.

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" проведе на виїзді матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Рейнджерса".

У наступному раунді сильніший зустрінеться з переможцем пари австрійського "Зальцбурга" та нідерландського "Твенте".

30 липня збірна України зіграла з командою Аргентини в матчі завершального третього туру групового етапу футбольного турніру Олімпіади-2024 — українська команда програла 2:0 й вилетіла зі змагань.

31 липня футбольний клуб "Динамо" (Київ) вдруге переміг сербську команду "Партизан" – цього разу з рахунком 3:0.

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