Київське "Динамо" зіграло внічию з "Рейнджерсом" у кваліфікації Ліги чемпіонів
"Динамо" (Фото: Facebook-акаунт ФК)

У вівторок, 6 серпня, київське "Динамо" зіграло з шотландським клубом "Рейнджерс" у межах кваліфікації Ліги чемпіонів. Зустріч завершилась з рахунком 1:1. Про це повідомив ФК "Динамо".

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Домашня гра підопічних Олександра Шовковського відбулася в польському Любліні.

Автором першого голу став Андрій Ярмоленко. Він відзначився на 37-й хвилині поєдинку.

У додатковий час на 90+4-й хвилині гол у ворота киян забив Сіріл Дессерс, який і приніс своїй команді нічию.

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" проведе на виїзді матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Рейнджерса". 

У наступному раунді сильніший зустрінеться з переможцем пари австрійського "Зальцбурга" та нідерландського "Твенте".

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