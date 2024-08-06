Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Рейнджерсом" в квалификации Лиги чемпионов

13 августа киевское "Динамо" проведет на выезде ответный матч против "Рейнджерса"

"Динамо" (Фото: Facebook-аккаунт ФК)

Во вторник, 6 августа, киевское "Динамо" сыграло с шотландским клубом "Рейнджерс" в рамках квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщил ФК "Динамо".

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Домашняя игра подопечных Александра Шовковского прошла в польском Люблине.

Автором первого гола стал Андрей Ярмоленко. Он отличился на 37-й минуте поединка.

В дополнительное время на 90+4-й минуте гол в ворота киевлян забил Сирил Дессерс, который и принес своей команде ничью.

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" проведет на выезде ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерса".

В следующем раунде сильнейший встретится с победителем пары австрийского "Зальцбурга" и нидерландского "Твенте".

30 июля сборная Украины сыграла с командой Аргентины в матче завершающего третьего тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 – украинская команда проиграла 2:0 и вылетела из соревнований.

31 июля футбольный клуб "Динамо" (Киев) во второй раз победил сербскую команду "Партизан" – на этот раз со счетом 3:0.

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