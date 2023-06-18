Спортсменам РФ продовжили заборону на участь у міжнародних змаганнях із санного спорту

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) продовжила усунення російських спортсменів від участі у змаганнях під егідою організації. Про це йдеться у повідомленні пресслужби федерації.

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Як сказано в повідомленні, "ухвалено рішення про усунення всіх спортсменів, тренерів та інших посадових осіб Федерації санного спорту Росії від змагань, санкціонованих FIL до подальшого повідомлення".

Рішення ухвалено 17 червня голосуванням учасників конгресу федерації. 22 делегати конгресу проголосували за продовження усунення росіян, один делегат висловився проти, п'ять – утрималися.

Федерація наголошує, що причиною спортивних санкцій є "продовження агресивної війни Російської Федерації проти України", через яке участь російських спортсменів у змаганнях може створити "серйозну загрозу принципам миролюбності та безпеки" спорту.

Чергове продовження заборони на участь російських спортсменів у змаганнях виглядає як пряма полеміка з рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який виступає за відновлення прав спортсменів РФ за дотримання ними формального "нейтралітету".

ДОВІДКА. 28 березня 2023 року МОК на чолі з його президентом Томасом Бахом запропонував допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Це викликало обурення в Україні та більшості західних країн. Декількома днями пізніше Бах заявив, що "уряди не повинні вирішувати, яких спортсменів допускати до змагань". 14 квітня Міністерство молоді та спорту заборонило будь-яким національним збірним України брати участь у змаганнях, де присутні спортсмени з Росії та Білорусі.

20 лютого 2023 року уряди 34 країн звернулися до МОКу із закликом не допускати спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду.

27 березня Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща звернулися до МОК із спільною заявою про недопущення російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань.

23 квітня в Асоціації спортсменів Німеччини назвали помилковими рекомендації МОК щодо можливості допустити до міжнародних змагань спортсменів з Росії та Білорусі у разі виконання ними низки умов.

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