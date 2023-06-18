Спортсменам РФ продлили запрет на участие в международных соревнованиях по санному спорту

Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы федерации.

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Как сказано в сообщении, "принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров и других должностных лиц Федерации санного спорта России от соревнований, санкционированных FIL, до дальнейшего уведомления".

Решение принято 17 июня голосованием участников конгресса федерации. 22 делегата конгресса проголосовали за продление отстранения россиян, один делегат высказался против, пять – воздержались.

Федерация подчеркивает, что причиной спортивных санкций является "продолжение агрессивной войны Российской Федерации против Украины", из-за которого участие российских спортсменов в соревнованиях может создать "серьезную угрозу принципам миролюбия и безопасности" спорта.

Очередное продление запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях выглядит прямой полемикой с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК), который выступает за восстановление прав спортсменов РФ при соблюдении ими формального "нейтралитета".

СПРАВКА. 28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям". 14 апреля Министерство молодежи и спорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России и Беларуси.

20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.

27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и беларуских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.

23 апреля в Ассоциации спортсменов Германии назвали ошибочными рекомендации МОК по возможности допустить к международным соревнованиям спортсменов из России и Беларуси в случае выполнения ими ряда условий.

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