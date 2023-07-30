Україна вимагає забрати нейтральний статус у росіянки, яка хотіла зашкодити Харлан

Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з вимогою виключити російську шаблістку Анну Смірнову зі списку нейтральних спортсменів. Про це повідомляється на сайті федерації.

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Смірнова – це спортсменка, яка намагалась добитися дискваліфікації українки Ольги Харлан через відмову потиснути їй руку.

Спочатку росіянці це вдалося, але після хвилі критики виконком FIE скасував дискваліфікацію Харлан. Також у FIE через цей інцидент вирішили замінити рукостискання між спортсменами після закінчення поєдинку вітанням на відстані.

Тепер проблеми можуть загрожувати самій Смірновій.

Федерація фехтування України вважає, що росіянка не відповідає статусу нейтральної спортсменки, оскільки демонструє в Instagram свою підтримку дій російської армії.

"Враховуючи, що це вже не перший випадок, коли у список нейтральних спортсменів потрапляють особи, які діють всупереч миротворчій місії олімпійського руху, демонструючи відкриту та активну підтримку злочинного геноциду солдат російської армії на українській землі, ми наполягаємо на тому, щоб виконавчий комітет FIE переглянув процес надання нейтрального статусу і зробив його більш ефективним та прозорим для всіх членів FIE", – заявила федерація.

14 червня 2023 року ФФУ вже надсилала звернення до FIE з доказами проти іншої російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої, яку у підсумку було позбавлено нейтрального статусу.

26 липня Мінспорту дозволило українським атлетам виступати разом із росіянами та білорусами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

27 липня Харлан перемогла росіянку Анну Смірнову, що виступала у "нейтральному" статусі. Після цього українська спортсменка відмовилася тиснути руку суперниці, виставивши перед собою шаблю.

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