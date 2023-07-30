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Украина требует забрать нейтральный статус у россиянки, которая пыталась навредить Харлан

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 11:46
Украина требует забрать нейтральный статус у россиянки, которая пыталась навредить Харлан - Фото
Анна Смирнова (Фото: Федерация фехтования России)

Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов. Об этом сообщается на сайте федерации.

Смирнова – это спортсменка, которая пыталась добиться дисквалификации украинки Ольги Харлан из-за отказа пожать ей руку.

Сначала россиянке это удалось, но после волны критики исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан. Также в FIE из-за этого инцидента решили заменить рукопожатие между спортсменами после окончания поединка приветствием на расстоянии.

Теперь проблемы могут угрожать самой Смирновой.

Федерация фехтования Украины считает, что россиянка не соответствует статусу нейтральной спортсменки, поскольку демонстрирует в Instagram свою поддержку действий российской армии.

"Учитывая, что это уже не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, действующие вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле, мы настаиваем на том, чтобы исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE", – заявила федерация.

14 июня 2023 года ФФУ уже отправляла обращение в FIE с доказательствами против другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которая в итоге была лишена нейтрального статуса.

Андрей Водяный
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