Украина требует забрать нейтральный статус у россиянки, которая пыталась навредить Харлан

Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов. Об этом сообщается на сайте федерации.

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Сначала россиянке это удалось, но после волны критики исполком FIE отменил дисквалификацию Харлан. Также в FIE из-за этого инцидента решили заменить рукопожатие между спортсменами после окончания поединка приветствием на расстоянии.

Теперь проблемы могут угрожать самой Смирновой.

Федерация фехтования Украины считает, что россиянка не соответствует статусу нейтральной спортсменки, поскольку демонстрирует в Instagram свою поддержку действий российской армии.

"Учитывая, что это уже не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, действующие вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле, мы настаиваем на том, чтобы исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE", – заявила федерация.

14 июня 2023 года ФФУ уже отправляла обращение в FIE с доказательствами против другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которая в итоге была лишена нейтрального статуса.

26 июля Минспорта разрешило украинским атлетам выступать вместе с россиянами и белорусами, если те примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

27 июля Харлан победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую в "нейтральном" статусе. После этого украинская спортсменка отказалась пожимать руку сопернице, выставив перед собой саблю.

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