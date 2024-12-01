Українка Магучіх стала найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році
Українську спортсменку Ярославу Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою 2024 року, повідомила World Athletics, всесвітня керівна організація у цьому виді спорту.
Раніше, у жовтні, Магучіх стала найкращою європейською легкоатлеткою у 2024-му.
Впродовж цього року 23-річна дніпрянка стала олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою Європи, перемогла у фіналі Діамантової ліги, встановила світовий рекорд на планці 2,10 метрів та стала віцечемпіонкою світу зі стрибків у висоту у приміщенні.
Тим часом найкращим легкоатлетом світу визнали шведського спортсмена Армана Дюплантіса, який спеціалізується на стрибках із жердиною.
- На початку серпня 2024 року на Олімпійських іграх у Парижі Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі в стрибках у висоту.
- Уже наприкінці того ж місяця Магучіх виграла "золото" в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги, що відбувся у швейцарській Лозанні.