Украинка Магучих стала лучшей легкоатлеткой мира в 2024 году
Украинскую спортсменку Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой 2024 года, сообщила World Athletics, всемирная руководящая организация в этом виде спорта.
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Ранее, в октябре, Магучих стала лучшей европейской легкоатлеткой в 2024 году.
В этом году 23-летняя днепрянка стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы, победила в финале Бриллиантовой лиги, установила мировой рекорд на планке 2,10 метров и стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении.
Тем временем лучшим легкоатлетом мира признали шведского спортсмена Армана Дюплантиса, специализирующегося на прыжках с шестом.
- В начале августа 2024 года на Олимпийских играх в Париже Магучих и Ирина Геращенко получили золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту.
- Уже в конце того же месяца Магучих выиграла "золото" в прыжках в высоту на состоявшемся в швейцарской Лозанне этапе Бриллиантовой лиги.