Украинка Магучих стала лучшей легкоатлеткой мира в 2024 году

В частности, в этом году спортсменка завоевала "золото" на олимпиаде и стала чемпионкой Европы

Ярослава Магучих (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Украинскую спортсменку Ярославу Магучих признали лучшей легкоатлеткой 2024 года, сообщила World Athletics, всемирная руководящая организация в этом виде спорта.

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Ранее, в октябре, Магучих стала лучшей европейской легкоатлеткой в 2024 году.

В этом году 23-летняя днепрянка стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы, победила в финале Бриллиантовой лиги, установила мировой рекорд на планке 2,10 метров и стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении.

Тем временем лучшим легкоатлетом мира признали шведского спортсмена Армана Дюплантиса, специализирующегося на прыжках с шестом.