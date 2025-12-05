Відбулося жеребкування ЧС-2026 з футболу: з ким і коли зіграє збірна України

Для участі в ЧС-2026 українській збірній необхідно обіграти Швецію, а потім переможця дуелі Польща/Албанія

Збірна України (Фото: EPA/Art Service)

5 грудня у Вашингтоні відбулося жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2026 з футболу. Збірна України отримала можливих суперників – групи опубліковані на сайті Міжнародної федерації футболу (FIFA).

Загалом команди розділили на 12 груп від A до L по чотири в кожній групі. Туди увійшли 42 збірні, які точно вибороли собі місце в турнірі, разом із двома можливими переможцями міжконтинентального плей-оф і чотирма ймовірними переможцями стикових матчів європейської кваліфікації.

Збірна України, у разі виходу на ЧС-2026, потрапить до групи F, де суперниками стануть команди Нідерландів, Тунісу та Японії. Для цього в плей-офф необхідно обіграти Швецію, а потім переможця дуелі Польща/Албанія.

Якщо Україна вийде на Чемпіонат світу, то 14 червня 2026 року відбудеться гра з Тунісом, 20 червня – з Нідерландами і 25 червня має відбутися змагання з Японією.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

Групи на Чемпіонат світу-2026 (Ілюстрація: football ranking)