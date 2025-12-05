Состоялась жеребьевка ЧМ-2026 по футболу: с кем и когда сыграет сборная Украины
5 декабря в Вашингтоне состоялась жеребьевка финальной части Чемпионата мира-2026 по футболу. Сборная Украины получила возможных соперников – группы опубликованы на сайте Международной федерации футбола (FIFA).
Всего команды разделили на 12 групп от A до L по четыре в каждой группе. Туда вошли 42 сборные, которые точно завоевали себе место в турнире, вместе с двумя возможными победителями межконтинентального плей-офф и четырьмя вероятными победителями стыковых матчей европейской квалификации.
Сборна Украины, в случае выхода на ЧМ-2026, попадет в группу F, где соперниками станут команды Нидерландов, Туниса и Японии. Для этого в плей-офф необходимо обыграть Швецию, а затем победителя дуэли Польша/Албания.
Если Украина выйдет на Чемпионат мира, то 14 июня 2026 года состоится игра с Тунисом, 20 июня – с Нидерландами и 25 июня должно состояться состязание с Японией.
Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
- 13 ноября сборная Франции обыграла команду Украины на матче отбора ЧМ-2026 со счетом 4:0.
- 16 ноября Украина победила Исландию в решающем матче отбора к ЧМ-2026.
