Збірна України з футболу перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026

Руслан Маліновський (Фото: Українська асоціація футболу)

Збірна України з футболу 10 жовтня здобула перемогу над Ісландією у матчі відбору Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Гра відбулася в Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Рахунок в матчі відкрив атакувальний півзахисник клубу "Дженоа" Руслан Маліновський.

Згодом рахунок зрівняв півзахисник клубу "Дженоа" та збірної Ісландії Мікаель Егідль Еллертссон. Вирватись українській збірній вперед допоміг гол Олексія Гуцуляка. А під завершення другого тайму Маліновський оформив дубль. Таким чином рахунок став 3:1 на користь підопічних Сергія Реброва.

Ісландцям вдалося скоротити відставання завдяки голу вінгера італійського клубу "Фіорентина" Альберта Гвюдмюндссона. На 75-й хвилині він зрівняв рахунок.

Гол Івана Калюжного на 85-й хвилині допоміг Україні вирватися вперед, рахунок став 4:3 на користь України. Через три хвилини півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Очеретько забив черговий м’яч у ворота збірної Ісландії.

Це перша перемога України у відборі до ЧС-2026. Наступний матч підопічні Реброва проведуть проти Азербайджану у понеділок, 13 жовтня.