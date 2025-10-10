Сборная Украины по футболу победила Исландию в матче отбора ЧМ-2026
Сборная Украины по футболу 10 октября одержала победу над Исландией в матче отбора Чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
Игра состоялась в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр". Счет в матче открыл атакующий полузащитник клуба "Дженоа" Руслан Малиновский.
Впоследствии счет сравнял полузащитник клуба "Дженоа" и сборной Исландии Микаэль Эгидль Эллертссон. Вырваться украинской сборной вперед помог гол Алексея Гуцуляка. А в завершение второго тайма Малиновский оформил дубль. Таким образом счет стал 3:1 в пользу подопечных Сергея Реброва.
Исландцам удалось сократить отставание благодаря голу вингера итальянского клуба "Фиорентина" Альберта Гвюдмюндссона. На 75-й минуте он сравнял счет.
Гол Ивана Калюжного на 85-й минуте помог Украине вырваться вперед, счет стал 4:3 в пользу Украины. Через три минуты полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько забил очередной мяч в ворота сборной Исландии.
Это первая победа Украины в отборе к ЧМ-2026. Следующий матч подопечные Реброва проведут против Азербайджана в понедельник, 13 октября.
- 5 сентября сборная Украины проиграла Франции в первом матче квалификации со счетом 0:2.
- 9 сентября Украина сыграла вничью со сборной Азербайджана.
Комментарии (0)