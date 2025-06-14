Адміністрація Трампа змінила підхід до рейдів: не чіпатиме ферми, готелі та ресторани – NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила змінити підхід до міграційних рейдів, розпорядившись зупинити їх у готелях, ресторанах та в аграрному секторі. Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на внутрішній лист Служби імміграційного контролю (ICE) та трьох американських чиновників.

Зазначається, що таке рішення ухвалили через економічні збитки у важливих для Трампа сферах, а також через масштабні протести, зокрема в Лос-Анджелесі, де обшуки зачепили сільське господарство, м’ясопереробні заводи та малий бізнес.

"<...> Призупиніть усі розслідування та операції на робочих місцях у сільському господарстві, аквакультурі, м’ясопереробних заводах, ресторанах і готелях", – йдеться у листі старшого посадовця ICE Тейтума Кінга до регіональних підрозділів.

У документі зазначається, що розслідування, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей або наркотрафіком, залишаються дозволеними, але затримання нелегальних мігрантів без кримінального минулого заборонене.

Міністерство внутрішньої безпеки підтвердило впровадження нової політики.

З вечора 6 червня у каліфорнійському місті тривають сутички між мешканцями переважно латиноамериканського району та федеральними агентами Імміграційної та митної поліції (ICE). Це відбувається на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа. Президент США ввів 2000 нацгвардійців.

10 червня Трамп пообіцяв застосувати відповідь проти демонстрантів в Лос-Анджелесі у разі, якщо вони виявлятимуть неповагу до Національної гвардії.