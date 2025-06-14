Адміністрація Трампа змінила підхід до рейдів: не чіпатиме ферми, готелі та ресторани – NYT
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALEXANDER DRAGO)

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила змінити підхід до міграційних рейдів, розпорядившись зупинити їх у готелях, ресторанах та в аграрному секторі. Про це повідомляє газета The New York Times із посиланням на внутрішній лист Служби імміграційного контролю (ICE) та трьох американських чиновників.

Зазначається, що таке рішення ухвалили через економічні збитки у важливих для Трампа сферах, а також через масштабні протести, зокрема в Лос-Анджелесі, де обшуки зачепили сільське господарство, м’ясопереробні заводи та малий бізнес.

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"<...> Призупиніть усі розслідування та операції на робочих місцях у сільському господарстві, аквакультурі, м’ясопереробних заводах, ресторанах і готелях", – йдеться у листі старшого посадовця ICE Тейтума Кінга до регіональних підрозділів.

У документі зазначається, що розслідування, пов’язані з торгівлею людьми, відмиванням грошей або наркотрафіком, залишаються дозволеними, але затримання нелегальних мігрантів без кримінального минулого заборонене.

Міністерство внутрішньої безпеки підтвердило впровадження нової політики.

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