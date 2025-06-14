Администрация Трампа изменила подход к рейдам: не тронет фермы, отели и рестораны – NYT

Администрация президента США Дональда Трампа решила изменить подход к миграционным рейдам, распорядившись остановить их в гостиницах, ресторанах и аграрном секторе. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на внутреннее письмо Службы иммиграционного контроля (ICE) и троих американских чиновников.

Отмечается, что такое решение было принято из-за экономического ущерба в важных для Трампа сферах, а также из-за масштабных протестов, в частности в Лос-Анджелесе, где обыски затронули сельское хозяйство, мясоперерабатывающие заводы и малый бизнес.

"<...> Приостановите все расследования и операции на рабочих местах в сельском хозяйстве, аквакультуре, мясоперерабатывающих заводах, ресторанах и гостиницах", – говорится в письме старшего чиновника ICE Тейтума Кинга региональным подразделениям.

В документе отмечается, что расследования, связанные с торговлей людьми, отмыванием денег или наркотрафиком остаются разрешенными, но задержание нелегальных мигрантов без уголовного прошлого запрещено.

Министерство внутренней безопасности подтвердило введение новой политики.

С вечера 6 июня в калифорнийском городе продолжаются столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Это происходит на фоне иммиграционных рейдов, инициированных администрацией Трампа. Президент США ввел 2000 нацгвардейцев.

10 июня Трамп пообещал применить ответ против демонстрантов в Лос-Анджелесе в случае, если они будут проявлять неуважение к Национальной гвардии.