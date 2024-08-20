Американська розвідка звинуватила Іран в кібератаках на штаби Трампа, Байдена й Гарріс

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Представники американської розвідки впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс і колишнього кандидата Джо Байдена. Про це повідомило агентство The Associated Press з посиланням на спецслужби США.

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Розвідка розглядає кібервторгнення як частину ширших спроб Тегерана втрутитися в американську політику та потенційно вплинути на результати виборів.

Хоча представники штабу Трампа і приватні фахівці з кібербезпеки раніше заявляли, що за спробами хакерських атак стоїть Іран, спецслужби США вперше поклали відповідальність за ці дії на Тегеран.

Хакерські атаки, за словами посадовців, мають на меті посіяти розбрат, використати розбіжності в американському суспільстві та, можливо, вплинути на результати виборів, які Іран вважає "особливо важливими з погляду впливу, який вони можуть мати на інтереси національної безпеки".

"Ми спостерігали дедалі агресивнішу діяльність Ірану під час цього виборчого циклу, зокрема в операціях впливу, націлених на американську громадськість, і кіберопераціях, націлених на президентські кампанії", – йдеться у спільній заяві Федерального бюро розслідувань та інших американських спецслужб.

30 липня 2024 року розвідка США опублікувала звіт, у якому йшлося, що Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців.

10 серпня штаб Трампа повідомив, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.

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