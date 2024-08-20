Американская разведка обвинила Иран в кибератаках на штабы Трампа, Байдена и Харрис

Разведка рассматривает кибервторжение как часть более широких попыток Тегерана вмешаться в американскую политику

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Представители американской разведки уверены, что Иран несет ответственность за взлом и попытки взлома компьютеров предвыборных штабов кандидатов в президенты Дональда Трампа, Камалы Харрис и бывшего кандидата Джо Байдена. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на спецслужбы США.

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Разведка рассматривает кибервторжение как часть более широких попыток Тегерана вмешаться в американскую политику и потенциально повлиять на результаты выборов.

Хотя представители штаба Трампа и частные специалисты по кибербезопасности ранее заявляли, что за попытками хакерских атак стоит Иран, спецслужбы США впервые возложили ответственность за эти действия на Тегеран.

Хакерские атаки, по словам чиновников, имеют целью посеять раздор, использовать разногласия в американском обществе и, возможно, повлиять на результаты выборов, которые Иран считает "особо важными с точки зрения влияния, которое они могут иметь на интересы национальной безопасности".

"Мы наблюдали все более агрессивную деятельность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности, в операциях влияния, нацеленных на американскую общественность, и кибероперациях, нацеленных на президентские кампании", – говорится в совместном заявлении Федерального бюро расследований и других американских спецслужб.

30 июля 2024 года разведка США опубликовала отчет, в котором говорилось, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в США, используя для пропаганды американцев и иностранцев.

10 августа штаб Трампа сообщил, что часть их внутренних коммуникаций была сломана, обвинив в этом иранское правительство.

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