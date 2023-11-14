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Аварія на Balticconnector. Китаю надіслано офіційний запит про підозрюване судно

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 15:35
Аварія на Balticconnector. Китаю надіслано офіційний запит про підозрюване судно - Фото
Маргус Цахкна (Фото - EPA)

Фінляндія та Естонія надіслали Китаю офіційну ноту про співпрацю в розслідуванні пошкодження підводного газопроводу Balticconnector і кабелю зв'язку, що йшов паралельно йому. Про це повідомляє Politico.

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Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна сказав, що днями Естонія спільно з Фінляндією "передали Китаю ноту про юридичну співпрацю" у розслідуванні.

"Ми сподіваємося, що Китай співпрацюватиме, і ми матимемо можливість провести додаткові слідчі дії", – сказав міністр.

Пошкодження підводного газопроводу Balticconnector між Естонією та Фінляндією призвело до припинення прокачування газу 8 жовтня. Одночасно було пошкоджено прокладений у тому самому районі телекомунікаційний кабель між Естонією та Швецією. Служби, які проводять розслідування аварії, вважають, що ці події пов'язані.

25 жовтня поліція Фінляндії заявила, що підняла з дна зламаний якір. Судячи зі слідів, його тягали по дну поперек траси газопроводу.

Поліція вважає, що до пригоди причетний контейнеровоз Newnew Polar Bear, який ходить під прапором Гонконгу. Слідчі намагалася зв'язатися з ним, проте судно перебуває за межами територіальних вод Фінляндії і, як дали зрозуміти у поліції, не йде на конструктивний контакт. Тоді ж у Фінляндії та Естонії заявили, що зв'язалися з Китаєм щодо можливої причетності судна до інциденту.

Хоча Китай, як повідомляється, раніше обіцяв "повну співпрацю" у розслідуванні, проте відносини між Пекіном і Таллінном ускладнилися через рішення Тайваню відкрити представництво в Естонії, пише Politico.

Глава МЗС Естонії заявив виданню, що тривалість розслідування залежатиме від того, "наскільки Китай готовий до співпраці".

Balticconnector – трубопровід, що з 2019 року з'єднав газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки в Балтійському морі.
  • Супутникові знімки місця аварії на газопроводі Balticconnector показують, що в цьому районі на початку червня працювало російське науково-дослідне судно "Адмірал Володимирський", яке, як вважається, виконує завдання розвідки РФ.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв "рішучу відповідь", якщо буде доведено навмисну атаку на Balticconnector.

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Сергій Бережний
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