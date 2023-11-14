Авария на Balticconnector. Китаю направлен официальный запрос о подозреваемом судне

Финляндия и Эстония направили Китаю официальную ноту о сотрудничестве в расследовании повреждения подводного газопровода Balticconnector и шедшего параллельно ему кабеля связи. Об этом сообщает Politico.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал изданию, что на днях Эстония совместно с Финляндией "передали Китаю ноту о юридическом сотрудничестве" в расследовании.

"Мы надеемся, что Китай будет сотрудничать, и мы получим возможность провести дополнительные следственные действия", – сказал министр.

Повреждение подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией привело к прекращению прокачки газа 8 октября. Одновременно был поврежден проложенный в том же районе телекоммуникационный кабель между Эстонией и Швецией. Службы, которые ведут расследование аварии, считают, что эти события связаны.

25 октября полиция Финляндии заявила, что подняла со дна сломанный якорь. Судя по следам, его волочили по дну поперек трассы газопровода.

Полиция считает, что к происшествию причастен контейнеровоз Newnew Polar Bear, который ходит под флагом Гонконга. Следователи пыталась связаться с ним, однако судно находится за пределами территориальных вод Финляндии и, как дали понять в полиции, не идет на конструктивный контакт. Тогда же в Финляндии и Эстонии заявили, что связались с Китаем по поводу возможной причастности судна к инциденту.

Хотя Китай, как сообщается, ранее обещал "полное сотрудничество" в расследовании, однако отношения между Пекином и Таллинном осложнились из-за решения Тайваня открыть представительство в Эстонии, пишет Politico.

Глава МИД Эстонии заявил изданию, что продолжительность расследования будет зависеть то того, "насколько Китай готов к сотрудничеству".

Balticconnector – трубопровод, – трубопровод, с 2019 года соединивший газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, длина – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.

Спутниковые снимки места аварии на газопроводе Balticconnector показывают, что в этом районе в начале июня работало российское научно-исследовательское судно "Адмирал Владимирский", которое, как считается, выполняет задачи разведки РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал "решительный ответ", если будет доказана намеренная атака на Balticconnector.

Читайте также: Президент Латвии: Если РФ причастна к поломке Balticconnector, закроем Балтийское море

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.