Австралія третьою у світі успішно запустила ракету Tomahawk

Запуск Tomahawk (Ілюстративне фото: Jeramy Spivey/EPA)

Військово-морські сили Австралії здійснили успішний запуск крилатої ракети Tomahawk, ставши третьою країною у світі після США і Великої Британії, хто це зробив. Про це повідомило Міністерство оборони Австралії.

"HMAS Brisbane, есмінець класу Hobart, успішно здійснив пуск ракети – запустив Tomahawk під час випробувань біля західного узбережжя США", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до пріоритетів, визначених у Стратегії національної оборони Австралії до 2024 року, уряд країни прагне прискорити набуття Силами оборони здатності завдавати ударів на великі відстані.

У Міноборони зазначили, що завдяки збільшеному радіусу дії до 2500 км Tomahawk є потужністю світового класу, що дає змогу завдавати точних ударів на великій відстані по наземних цілях. Придбання цієї можливості значно покращує здатність протистояти будь-якій потенційній загрозі та забезпечувати безпеку населення Австралії, вважають в оборонному відомстві.

Австралія придбає понад 200 ракет Tomahawk, які будуть розгорнуті на її есмінцях класу Hobart і майбутніх платформах ВМС, включно з підводними човнами класу Virginia, та, за умови техніко-економічних обґрунтувань, на фрегатах класу Hunter.

Уряд країни інвестує $1,3 млрд в придбання цих ракет, які беруться на озброєння на кілька років швидше, ніж спочатку планувалося.

ДОВІДКА Tomahawk — родина американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускається у багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки (зокрема ядерні) та можливість запуску із різних платформ. Базова версія Tomahawk Block IV (RGM/UGM-109E) може вражати цілі на відстані до 1600 км. Інші модифікації, зокрема покращена версія Block V, можуть мати змінені параметри дальності, але, як правило, їхній радіус дії в межах 1300-1600 км.