Австралия третьей в мире успешно запустила ракету Tomahawk

Запуск Tomahawk (Иллюстративное фото: Jeramy Spivey/EPA)

Военно-морские силы Австралии совершили успешный запуск крылатой ракеты Tomahawk, став третьей страной в мире после США и Великобритании, кто это сделал. Об этом сообщило Министерство обороны Австралии.

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"HMAS Brisbane, эсминец класса Hobart, успешно осуществил пуск ракеты – запустил Tomahawk во время испытаний у западного побережья США", – говорится в сообщении.

Согласно приоритетам, определенным в Стратегии национальной обороны Австралии до 2024 года, правительство страны стремится ускорить обретение Силами обороны способности наносить удары на большие расстояния.

В Минобороны отметили, что благодаря увеличенному радиусу действия до 2500 км Tomahawk является мощностью мирового класса, позволяющей наносить точные удары на большом расстоянии по наземным целям. Приобретение этой возможности значительно улучшает способность противостоять любой потенциальной угрозе и обеспечивать безопасность населения Австралии, считают в оборонном ведомстве.

Австралия приобретет более 200 ракет Tomahawk, которые будут развернуты на ее эсминцах класса Hobart и будущих платформах ВМС, включая подлодки класса Virginia, и, при условии технико-экономических обоснований, на фрегатах класса Hunter.

Правительство страны инвестирует $1,3 млрд в приобретение этих ракет, которые берутся на вооружение на несколько лет быстрее, чем первоначально планировалось.

СПРАВКА Tomahawk – семья американских дозвуковых крылатых ракет производства компании Raytheon. Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности. Ракета выпускается во многих модификациях, включающих разные боеголовки (в том числе ядерные) и возможность запуска с разных платформ. Базовая версия Tomahawk Block IV (RGM/UGM-109E) может поражать цели на расстоянии до 1600 км. Другие модификации, включая улучшенную версию Block V, могут иметь измененные параметры дальности, но, как правило, их радиус действия в пределах 1300-1600 км.