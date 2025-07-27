Австрія розмірковує над відмовою від нейтралітету через російську загрозу

Беате Майнль-Райзінгер (Фото: Max Slovencik/EPA)

В Австрії не виключають можливості відмовитися від нейтралітету, який зберігають з 1955 року, на користь вступу в НАТО на тлі російської загрози. Про це в інтерв’ю Die Welt повідомила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

"Одне зрозуміло: сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі невизначенішої глобальної безпекової ситуації та дедалі агресивнішої Росії захищають інвестиції у власні оборонні можливості, а також у партнерські відносини", – сказала глава МЗС.

Вона додала, що відкрита до публічних дебатів щодо майбутнього політики безпеки та оборони Австрії.

"Хоча наразі в парламенті чи серед населення немає більшості, яка б підтримала членство в НАТО, такі дебати, проте, можуть бути дуже плідними", – сказала Майнль-Райзінгер.

Вона вважає, що Європейський Союз захистить Австрію у разі надзвичайної ситуації, адже Відень робить "значний внесок у європейську безпеку".

"Ми направляємо своїх солдатів до численних миротворчих місій ЄС та робимо все можливе для фінансової, військової та політичної підтримки спільної європейської політики безпеки та оборони. Щодо цього нейтралітет Австрії вже помітно змінився з моменту вступу до ЄС 1995 року", – резюмувала очільниця австрійської дипломатії.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Це рішення було прийняте після російського вторгнення в Україну, що змусило Фінляндію переглянути свою політику нейтралітету.

Швеція, інша скандинавська країна, також подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році, але стала членом Альянсу пізніше – 7 березня 2024.