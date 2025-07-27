Австрия размышляет над отказом от нейтралитета из-за российской угрозы

Беате Майнль-Райзингер (Фото: Max Slovencik/EPA)

В Австрии не исключают возможности отказаться от нейтралитета, который сохраняют с 1955 года, в пользу вступления в НАТО на фоне российской угрозы. Об этом в интервью Die Welt сообщила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

"Одно понятно: сам по себе нейтралитет нас не защищает. Австрию на фоне все более неопределенной глобальной ситуации в сфере безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в собственные оборонные возможности, а также в партнерские отношения", — сказала глава МИД.

Она добавила, что открыта к публичным дебатам относительно будущего политики безопасности и обороны Австрии.

"Хотя сейчас в парламенте или среди населения нет большинства, которое бы поддержало членство в НАТО, такие дебаты, однако, могут быть очень плодотворными", — сказала Майнль-Райзингер.

Она считает, что Европейский Союз защитит Австрию в случае чрезвычайной ситуации, ведь Вена делает "значительный вклад в европейскую безопасность".

"Мы направляем своих солдат в многочисленные миротворческие миссии ЕС и делаем все возможное для финансовой, военной и политической поддержки общей европейской политики безопасности и обороны. В этом отношении нейтралитет Австрии уже заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году", — резюмировала руководительница австрийской дипломатии.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Это решение было принято после российского вторжения в Украину, что заставило Финляндию пересмотреть свою политику нейтралитета.

Швеция, другая скандинавская страна, также подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году, но стала членом Альянса позже – 7 марта 2024.