Байден і Сі зустрінуться 15 листопада. Обговорять відновлення військових каналів зв'язку – FT

Президент США Джо Байден зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном 15 листопада для обговорення двосторонніх відносин між країнами. Про це повідомляє пресслужба Білого дому. За даними Financial Times, що посилається на американських посадовців, лідери обговорять відновлення військових каналів зв'язку.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У пресслужбі зазначили, що президенти обговорюватимуть питання двосторонніх відносин між США і КНР, важливість збереження відкритих ліній комунікації, а також низку регіональних і глобальних проблем.

Опираючись на результати своєї останньої зустрічі в листопаді 2022 року на Балі, лідери обговорять, як Сполучені Штати та Китай будуть продовжувати управляти конкуренцією й працювати разом над транснаціональними викликами, які впливають на міжнародну спільноту, зазначили у Білому домі.

Читайте також: На порозі ядерної війни. США готуються до одночасних конфліктів із Китаєм і Росією

FT повідомило, що серед тем буде питання відновлення військових каналів зв'язку, які КНР закрила минулого року після того, як тодішня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

За даними видання, Байден говоритиме про занепокоєння щодо "небезпечної" та "провокаційної" військової активності Китаю навколо Тайваню, яка різко зросла після того, як президент США вступив на посаду майже три роки тому.

"Президент сповнений рішучості вжити необхідних заходів для відновлення того, що ми вважаємо центральним зв'язком між США і Китаєм у військовій сфері", – наголосив один зі співрозмовників.

Посадовці зауважили, що саміт не означає зміну в політиці США щодо Китаю, але є визнанням того, що держави потребують ефективних каналів комунікації.

Ця зустріч лідерів відбудеться на тлі проведення у Сан-Франциско форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC), який цьогоріч триватиме з 11 до 17 листопада.

23 жовтня 2023 року лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що Росія, Китай та Іран є "новою віссю зла".

З 26 до 29 жовтня глава МЗС Китаю Ван I відвідував Вашингтон, де зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також з радником із національної безпеки Джейком Салліваном. Деякі ЗМІ вважають, що це могло бути свідченням підготовки особистої зустрічі Байдена та Сі.

27 жовтня спікер Палати представників США Джонсон заявив, що його країна не дозволить Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це може підштовхнути Китай до нападу на Тайвань.

Читайте також: Україна працює над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна, з Китаєм непрості відносини — Єрмак

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.