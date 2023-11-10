Байден и Си встретятся 15 ноября. Обсудят возобновление военных каналов связи – FT

Президент США Джо Байден встретится с китайским лидером Си Цзиньпином 15 ноября, чтобы обсудить двусторонние отношения между странами. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. По данным Financial Times, ссылающейся на американских чиновников, лидеры обсудят возобновление военных каналов связи.

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В пресс-службе отметили, что президенты будут обсуждать вопросы двусторонних отношений между США и КНР, важность сохранения открытых линий коммуникации, а также ряд региональных и глобальных проблем.

Опираясь на результаты своей последней встречи в ноябре 2022 года на Бали, лидеры обсудят, как Соединенные Штаты и Китай будут продолжать управлять конкуренцией и работать вместе над транснациональными вызовами, влияющими на международное сообщество, отметили в Белом доме.

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FT сообщило, что среди тем будет вопрос восстановления военных каналов связи, которые КНР закрыла в прошлом году после того, как тогдашняя спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.

По данным издания, Байден будет говорить о беспокойстве относительно "опасной" и "провокационной" военной активности Китая вокруг Тайваня, резко возросшей после того, как президент США вступил в должность почти три года назад.

"Президент полон решимости принять необходимые меры для восстановления того, что мы считаем центральной связью между США и Китаем в военной сфере", – подчеркнул один из собеседников.

Чиновники отметили, что саммит не означает изменение в политике США по отношению к Китаю, но является признанием того, что государства нуждаются в эффективных каналах коммуникации.

Эта встреча лидеров состоится на фоне проведения в Сан-Франциско форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC), который в этом году продлится с 11 по 17 ноября.

23 октября 2023 года лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Россия, Китай и Иран являются "новой осью зла".

С 26 по 29 октября глава МИД Китая Ван I посещал Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Некоторые СМИ считают, что это могло быть свидетельством подготовки личной встречи Байдена и Си.

27 октября спикер Палаты представителей США Джонсон заявил, что его страна не позволит Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань.

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