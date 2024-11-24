Біля посольства Ізраїлю в Йорданії сталася стрілянина: є поранені, нападника ліквідували
Троє поліціянтів отримали поранення внаслідок стрілянини біля посольства Ізраїлю в столиці Йорданії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на правоохоронні органи.
Патруль поліції зазнав обстрілу в районі Рабія в Аммані. Правоохоронці ліквідували нападника. Розслідування інциденту триває.
Міністр комунікацій Йорданії Мохамед Момані назвав стрілянину терористичним актом, спрямованим проти сил громадської безпеки в країні.
За словами очевидців, йорданська поліція раніше оточила територію біля посольства, де було чутно постріли. Двоє свідків розповіли, що поліція та швидка допомога приїхали в район Рабія, де розташоване посольство Ізраїлю.
У матеріалі йдеться, що цей район є осередком частих демонстрацій проти Ізраїлю. У Йорданії відбуваються одні з найбільших мирних мітингів у всьому регіоні, оскільки антиізраїльські настрої загострюються через війну в секторі Гази.
Жителів району закликали залишатися у домівках, поки співробітники служби безпеки шукають причетних до нападу, повідомив співрозмовник Reuters у правоохоронних органах.
- 8 листопада в Амстердамі на ізраїльських футбольних фанатів напали люди в масках під палестинськими прапорами.
- Того самого дня поліціянти затримали понад 60 осіб за підозрою у причетності до насильницьких дій на ґрунті антисемітизму.