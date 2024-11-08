Погром в Амстердамі: на ізраїльських футбольних фанів напали з криками "Вільна Палестина!"
В Амстердамі на ізраїльських футбольних фанатів напали люди в масках під палестинськими прапорами. Про це повідомляє Times of Israel.
Фанати футбольного клубу Тель-Авіва "Маккабі" повідомили про напад на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної збірної від місцевого клубу "Аякс".
В мережі з'явились відео жорстоких нападів з боку групи людей у масках, деякі з яких несуть палестинські прапори та вигукують: "Вільна Палестина!".
За повідомленнями, зловмисники нібито вкрали деякі з паспортів ізраїльтян, які стали жертвами нападу.
Посилаючись на інформацію влади Нідерландів, Міністерство закордонних справ повідомило, що 10 ізраїльтян постраждали в результаті нападу.
With no support from Dutch police, some Jews have chosen to unite and take matters into their own hands, deciding to fight back. pic.twitter.com/5whXLnB8kX— Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2024
⚡️The Satanic flag was burned after being taken down from hotels in Amsterdam pic.twitter.com/TS3lxNPWqS— Lou Rage (@lifepeptides) November 8, 2024
A mob of Middle Eastern migrants hunting Jews on the streets of Amsterdam while wrapped in Palestinian flags and chanting "Free Palestine"— Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2024
Western Europe is losing control of its streets
🇳🇱🇮🇱 pic.twitter.com/8ofFKJKTU4
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив, що прем'єр-міністр закликав спрямувати два літаки до Амстердаму, щоб повернути ізраїльтян, які стали жертвами нападу з боку "пропалестинського та антиізраїльського натовпу".
Також Нетаньягу закликав прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та місцеві сили безпеки "діяти рішуче та швидко проти бунтівників і забезпечити добробут наших громадян".
Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон засуджує насильство і назвав це "погромом".
"Це справжні обличчя прихильників радикального тероризму, з яким ми боремося. Західний світ має прокинутися зараз!!" – написав він.
We are receiving very disturbing reports of extreme violence against Israelis and Jews on the streets of Holland. There is a pogrom currently taking place in Europe in 2024.— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 8, 2024
These are the true faces of the supporters of the radical terrorism we are fighting. The western world… pic.twitter.com/LwMC6q1Grf
- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
- Упродовж війни у Газі Ізраїль систематично атакують угруповання Хезболла та хусити, через що є жертви та руйнування. Ізраїль завдає ударів у відповідь.
- 18 вересня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, якою вимагає від Ізраїля вийти з "окупованих палестинських територій упродовж 12 місяців".
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