Погром в Амстердамі: на ізраїльських футбольних фанів напали з криками "Вільна Палестина!"

Фото: EPA/JEROEN JUMELET

В Амстердамі на ізраїльських футбольних фанатів напали люди в масках під палестинськими прапорами. Про це повідомляє Times of Israel.

Фанати футбольного клубу Тель-Авіва "Маккабі" повідомили про напад на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної збірної від місцевого клубу "Аякс".

В мережі з'явились відео жорстоких нападів з боку групи людей у масках, деякі з яких несуть палестинські прапори та вигукують: "Вільна Палестина!".

За повідомленнями, зловмисники нібито вкрали деякі з паспортів ізраїльтян, які стали жертвами нападу.

Посилаючись на інформацію влади Нідерландів, Міністерство закордонних справ повідомило, що 10 ізраїльтян постраждали в результаті нападу.

With no support from Dutch police, some Jews have chosen to unite and take matters into their own hands, deciding to fight back. pic.twitter.com/5whXLnB8kX — Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2024

⚡️The Satanic flag was burned after being taken down from hotels in Amsterdam pic.twitter.com/TS3lxNPWqS — Lou Rage (@lifepeptides) November 8, 2024

A mob of Middle Eastern migrants hunting Jews on the streets of Amsterdam while wrapped in Palestinian flags and chanting "Free Palestine"



Western Europe is losing control of its streets



🇳🇱🇮🇱 pic.twitter.com/8ofFKJKTU4 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2024

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив, що прем'єр-міністр закликав спрямувати два літаки до Амстердаму, щоб повернути ізраїльтян, які стали жертвами нападу з боку "пропалестинського та антиізраїльського натовпу".

Також Нетаньягу закликав прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та місцеві сили безпеки "діяти рішуче та швидко проти бунтівників і забезпечити добробут наших громадян".

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон засуджує насильство і назвав це "погромом".

"Це справжні обличчя прихильників радикального тероризму, з яким ми боремося. Західний світ має прокинутися зараз!!" – написав він.

We are receiving very disturbing reports of extreme violence against Israelis and Jews on the streets of Holland. There is a pogrom currently taking place in Europe in 2024.

These are the true faces of the supporters of the radical terrorism we are fighting. The western world… pic.twitter.com/LwMC6q1Grf — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 8, 2024

