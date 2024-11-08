Погром в Амстердамі: на ізраїльських футбольних фанів напали з криками "Вільна Палестина!"
Фото: EPA/JEROEN JUMELET

В Амстердамі на ізраїльських футбольних фанатів напали люди в масках під палестинськими прапорами. Про це повідомляє Times of Israel.

Фанати футбольного клубу Тель-Авіва "Маккабі" повідомили про напад на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної збірної від місцевого клубу "Аякс".

В мережі з'явились відео жорстоких нападів з боку групи людей у масках, деякі з яких несуть палестинські прапори та вигукують: "Вільна Палестина!".

За повідомленнями, зловмисники нібито вкрали деякі з паспортів ізраїльтян, які стали жертвами нападу.

Посилаючись на інформацію влади Нідерландів, Міністерство закордонних справ повідомило, що 10 ізраїльтян постраждали в результаті нападу.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомив, що прем'єр-міністр закликав спрямувати два літаки до Амстердаму, щоб повернути ізраїльтян, які стали жертвами нападу з боку "пропалестинського та антиізраїльського натовпу".

Також Нетаньягу закликав прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та місцеві сили безпеки "діяти рішуче та швидко проти бунтівників і забезпечити добробут наших громадян".

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон засуджує насильство і назвав це "погромом".

"Це справжні обличчя прихильників радикального тероризму, з яким ми боремося. Західний світ має прокинутися зараз!!" – написав він.

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