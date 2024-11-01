Axios: США тиснуть на Ізраїль, щоб той швидше врегулював кризу у секторі Гази

Якщо Ізраїль не зможе повністю виконати вимоги Вашингтона до 13 листопада, Білий дім призупинить свою військову допомогу

Беньямін Нетаньягу (Фото: Gil Cohen-Magen/EPA)

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена посилює тиск на уряд Ізраїлю на чолі з Беньяміном Нетаньягу, щоб той виконав низку вимог Вашингтона щодо вирішення гуманітарної кризи в секторі Гази. Про це повідомило видання Axios із посиланням на неназваного американського посадовця.

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Офіційний представник США розповів, що якщо Ізраїль не зможе повністю виконати вимоги Вашингтона до 13 листопада, Білий дім призупинить свою військову допомогу. Це крок, якого адміністрація Байдена досі уникала, однак він отримує все більше підтримки в Державному департаменті.

Визначення того, чи виконав Ізраїль свої зобов’язання перед США і чи порушував він американські закони під час війни в секторі Гази, може стати першим важливим рішенням, яке має ухвалити адміністрація Байдена протягом перехідного періоду після президентських виборів.

У матеріалі йдеться, що 13 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін надіслали лист своїм ізраїльським колегам з ультиматумом. У ньому зазначається, що Ізраїль має впродовж 30 днів вжити заходів для покращення гуманітарних умов у Газі, інакше ризикує поставити під загрозу постачання американського озброєння.

У березні 2023 року уряд Ізраїлю надіслав Білому дому письмове зобов’язання дотримуватися цих умов. Лист від Блінкена та Остіна продемонстрував, що адміністрація не вважає, що Ізраїль виконує ці зобов’язання.

Блінкен підняв вимоги, озвучені в листі, під час своїх зустрічей в Ізраїлі минулого тижня, заявили офіційні особи США. Відтоді він скликав кілька внутрішніх зустрічей, щоб перевірити, чи виконує Ізраїль запити США, повідомили посадовці.

Остін також підняв вимоги США під час кількох останніх телефонних розмов зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом, зокрема у четвер, 31 жовтня.

"Ми й наші команди дуже ретельно відстежуємо відповідальність Ізраїлю щодо дотримання букви закону щодо надання гуманітарної допомоги", — сказав Блінкен на брифінгу з Остіном.

Вони сказали, що Ізраїль досяг прогресу, але наголосили, що йому потрібно зробити більше.

"Недостатньо доставити вантажівки в Газу. Важливо, щоб те, що вони привозять із собою, могло ефективно розподілятися всередині Гази", — сказав Блінкен.

Двоє ізраїльських і двоє американських посадовців розповіли Axios, що в останні дні представники Держдепартаменту мали зустрічі та телефонні розмови зі своїми ізраїльськими колегами, вимагаючи від них зробити більше для виконання вимог.

Офіційні особи Ізраїлю та США заявили, що ізраїльському міністру зі стратегічного планування Рону Дермеру було доручено підготувати відповідь на лист. Як ізраїльські, так і американські офіційні особи додали, що, ймовірно, лист буде доопрацьований і надісланий лише після президентських виборів у США, а результати голосування вплинуть на його зміст.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази, яка триває до цього часу.

1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль і далі вестиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

У серпні стало відомо, що дев'ять співробітників Близькосхідного агентства для надання допомоги палестинським біженцям ООН могли брати участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня.