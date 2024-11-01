Axios: США давят на Израиль, чтобы тот быстрее урегулировал кризис в секторе Газа

Если Израиль не сможет полностью выполнить требования Вашингтона до 13 ноября, Белый дом приостановит свою военную помощь

Беньямин Нетаньяху (Фото: Gil Cohen-Magen/EPA)

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена усиливает давление на правительство Израиля во главе с Беньямином Нетаньяху, чтобы тот выполнил ряд требований Вашингтона по решению гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Официальный представитель США рассказал, что если Израиль не сможет полностью выполнить требования Вашингтона до 13 ноября, Белый дом приостановит свою военную помощь. Это шаг, которого до сих пор избегала администрация Байдена, однако он получает все больше поддержки в Государственном департаменте.

Определение того, выполнил ли Израиль свои обязательства перед США и нарушал ли он американские законы во время войны в секторе Газа, может стать первым важным решением, которое должна принять администрация Байдена в течение переходного периода после президентских выборов.

В материале говорится, что 13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин направили письмо своим израильским коллегам с ультиматумом. В нем отмечается, что Израиль должен в течение 30 дней принять меры по улучшению гуманитарных условий в Газе, иначе рискует поставить под угрозу поставки американского вооружения.

В марте 2023 года правительство Израиля направило Белому дому письменное обязательство соблюдать эти условия. Письмо от Блинкена и Остина продемонстрировало, что администрация не считает, что Израиль выполняет эти обязательства.

Блинкен поднял требования, озвученные в письме, во время своих встреч в Израиле на прошлой неделе, заявили официальные лица США. С тех пор он созвал несколько внутренних встреч, чтобы проверить, выполняет ли Израиль запросы США, сообщили чиновники.

Остин также поднял требования США во время нескольких последних телефонных разговоров со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, в том числе в четверг, 31 октября.

"Мы и наши команды очень тщательно отслеживаем ответственность Израиля за соблюдение буквы закона при предоставлении гуманитарной помощи", — сказал Блинкен на брифинге с Остином.

Они сказали, что Израиль добился прогресса, но подчеркнули, что ему нужно сделать больше.

"Недостаточно доставить грузовики в Газу. Важно, чтобы то, что они привозят с собой, могло эффективно распределяться внутри Газы", — сказал Блинкен.

Два израильских и два американских чиновника рассказали Axios, что в последние дни представители Госдепартамента имели встречи и телефонные разговоры со своими израильскими коллегами, требуя от них сделать больше для выполнения требований.

Официальные лица Израиля и США заявили, что израильскому министру по стратегическому планированию Рону Дермеру было доверено подготовить ответ на письмо. Как израильские, так и американские официальные лица добавили, что, вероятно, письмо будет доработано и отправлено только после президентских выборов в США, а результаты голосования повлияют на его содержание.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа, которая продолжается по сей день.

1 июля 2024 года Нетаньяху заявил, что Израиль и дальше будет вести боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

В августе стало известно, что девять сотрудников Ближневосточного агентства по оказанию помощи палестинским беженцам ООН могли участвовать в нападении на Израиль 7 октября.