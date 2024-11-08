Погром в Амстердаме: на израильских фанатов напали с криками "Свободная Палестина!"
В Амстердаме на израильских футбольных фанатов напали люди в масках под палестинскими флагами. Об этом сообщает Times of Israel.
Фанаты футбольного клуба Тель-Авива "Маккаби" сообщили о нападении на улицах Амстердама после поражения израильской футбольной сборной от местного клуба "Аякс".
В сети появились видео жестоких нападений со стороны группы людей в масках, некоторые из которых несут палестинские флаги и выкрикивают: "Свободная Палестина!"
По сообщениям, злоумышленники якобы украли некоторые из паспортов израильтян, ставших жертвами нападения.
Ссылаясь на информацию властей Нидерландов, Министерство иностранных дел сообщило, что 10 израильтян пострадали в результате нападения.
With no support from Dutch police, some Jews have chosen to unite and take matters into their own hands, deciding to fight back. pic.twitter.com/5whXLnB8kX— Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2024
⚡️The Satanic flag was burned after being taken down from hotels in Amsterdam pic.twitter.com/TS3lxNPWqS— Lou Rage (@lifepeptides) November 8, 2024
A mob of Middle Eastern migrants hunting Jews on the streets of Amsterdam while wrapped in Palestinian flags and chanting "Free Palestine"— Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2024
Western Europe is losing control of its streets
🇳🇱🇮🇱 pic.twitter.com/8ofFKJKTU4
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что премьер-министр призвал направить два самолета в Амстердам, чтобы вернуть израильтян, ставших жертвами нападения со стороны "пропалестинской и антиизраильской толпы".
Также Нетаньяху призвал премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и местные силы безопасности "действовать решительно и быстро против мятежников и обеспечить благосостояние наших граждан".
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон осудил насилие и назвал это "погромом".
"Это настоящие лица сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Западный мир должен проснуться сейчас!!" – написал он.
We are receiving very disturbing reports of extreme violence against Israelis and Jews on the streets of Holland. There is a pogrom currently taking place in Europe in 2024.— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 8, 2024
These are the true faces of the supporters of the radical terrorism we are fighting. The western world… pic.twitter.com/LwMC6q1Grf
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
- Во время войны в Газе Израиль систематически атакуют группировки Хезболла и хуситы, из-за чего есть жертвы и разрушения. Израиль наносит ответные удары.
- 18 сентября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которой требует от Израиля выйти из "оккупированных палестинских территорий в течение 12 месяцев".
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