Погром в Амстердаме: на израильских фанатов напали с криками "Свободная Палестина!"

Фото: EPA/JEROEN JUMELET

В Амстердаме на израильских футбольных фанатов напали люди в масках под палестинскими флагами. Об этом сообщает Times of Israel.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Фанаты футбольного клуба Тель-Авива "Маккаби" сообщили о нападении на улицах Амстердама после поражения израильской футбольной сборной от местного клуба "Аякс".

В сети появились видео жестоких нападений со стороны группы людей в масках, некоторые из которых несут палестинские флаги и выкрикивают: "Свободная Палестина!"

По сообщениям, злоумышленники якобы украли некоторые из паспортов израильтян, ставших жертвами нападения.

Ссылаясь на информацию властей Нидерландов, Министерство иностранных дел сообщило, что 10 израильтян пострадали в результате нападения.

With no support from Dutch police, some Jews have chosen to unite and take matters into their own hands, deciding to fight back. pic.twitter.com/5whXLnB8kX — Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2024

⚡️The Satanic flag was burned after being taken down from hotels in Amsterdam pic.twitter.com/TS3lxNPWqS — Lou Rage (@lifepeptides) November 8, 2024

A mob of Middle Eastern migrants hunting Jews on the streets of Amsterdam while wrapped in Palestinian flags and chanting "Free Palestine"



Western Europe is losing control of its streets



🇳🇱🇮🇱 pic.twitter.com/8ofFKJKTU4 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2024

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что премьер-министр призвал направить два самолета в Амстердам, чтобы вернуть израильтян, ставших жертвами нападения со стороны "пропалестинской и антиизраильской толпы".

Также Нетаньяху призвал премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и местные силы безопасности "действовать решительно и быстро против мятежников и обеспечить благосостояние наших граждан".

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон осудил насилие и назвал это "погромом".

"Это настоящие лица сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Западный мир должен проснуться сейчас!!" – написал он.

We are receiving very disturbing reports of extreme violence against Israelis and Jews on the streets of Holland. There is a pogrom currently taking place in Europe in 2024.

These are the true faces of the supporters of the radical terrorism we are fighting. The western world… pic.twitter.com/LwMC6q1Grf — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 8, 2024

Читайте также: Axios: США давят на Израиль, чтобы тот быстрее урегулировал кризис в секторе Газа