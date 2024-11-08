Погром в Амстердаме: на израильских фанатов напали с криками "Свободная Палестина!"
Фото: EPA/JEROEN JUMELET

В Амстердаме на израильских футбольных фанатов напали люди в масках под палестинскими флагами. Об этом сообщает Times of Israel.

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Фанаты футбольного клуба Тель-Авива "Маккаби" сообщили о нападении на улицах Амстердама после поражения израильской футбольной сборной от местного клуба "Аякс".

В сети появились видео жестоких нападений со стороны группы людей в масках, некоторые из которых несут палестинские флаги и выкрикивают: "Свободная Палестина!"

По сообщениям, злоумышленники якобы украли некоторые из паспортов израильтян, ставших жертвами нападения.

Ссылаясь на информацию властей Нидерландов, Министерство иностранных дел сообщило, что 10 израильтян пострадали в результате нападения.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что премьер-министр призвал направить два самолета в Амстердам, чтобы вернуть израильтян, ставших жертвами нападения со стороны "пропалестинской и антиизраильской толпы".

Также Нетаньяху призвал премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и местные силы безопасности "действовать решительно и быстро против мятежников и обеспечить благосостояние наших граждан".

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон осудил насилие и назвал это "погромом".

"Это настоящие лица сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Западный мир должен проснуться сейчас!!" – написал он.

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