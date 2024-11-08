Поліція Амстердама затримала понад 60 людей через напад на ізраїльських фанатів

Раніше фанати футбольного клубу Тель-Авіва "Маккабі" повідомили про напад на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної збірної

Фото: ЕРА/VLN NIEUWS

Поліція Амстердама почала розслідування нападів на ізраїльських футбольних фанатів, які сталися в ніч на 8 листопада. Затримано понад 60 осіб за підозрою у причетності до насильницьких дій на ґрунті антисемітизму, пише The Guardian.

За даними нідерландської поліції, інциденти мали масовий характер, постраждало п'ятеро людей, яких доставили до лікарень. Понад 62 людини було затримано.

Поліція також повідомила, що не знайшла доказів викрадення чи захоплення заручників, але продовжує перевіряти відповідні повідомлення. Пізніше літак із постраждалими фанатами приземлився в аеропорту "Бен-Гуріон" в Ізраїлі.

Раніше фанати футбольного клубу Тель-Авіва "Маккабі" повідомили про напад на вулицях Амстердама після матчу з місцевим "Аяксом". У мережі з'явилися відео, на яких нападники, люди в масках, несли у руках прапори Палестини та вигукували "Вільна Палестина!".