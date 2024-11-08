Полиция Амстердама задержала более 60 человек из-за нападения на израильских фанатов
Полиция Амстердама начала расследование нападений на израильских футбольных фанатов, произошедших в ночь на 8 ноября. Задержаны более 60 человек по подозрению в причастности к насильственным действиям на почве антисемитизма, пишет The Guardian.
По данным нидерландской полиции, инциденты носили массовый характер, пострадали пять человек, которых доставили в больницы. Более 62 человек были задержаны.
Полиция также сообщила, что не нашла доказательств угона или захвата заложников, но продолжает проверять соответствующие сообщения. Позже самолет с пострадавшими фанатами приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.
Ранее фанаты футбольного клуба Тель-Авива "Маккаби" сообщили о нападении на улицах Амстердама после матча с местным "Аяксом". В сети появились видео, на которых нападающие, люди в масках, несли в руках флаги Палестины и восклицали "Свободная Палестина!".
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