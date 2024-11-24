У посольства Израиля в Иордании произошла стрельба: есть раненые, нападавший ликвидирован
Трое полицейских получили ранения в результате стрельбы у посольства Израиля в столице Иордании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.
Патруль полиции подвергся обстрелу в районе Рабия в Аммане. Правоохранители ликвидировали нападавшего. Расследование инцидента продолжается.
Министр коммуникаций Иордании Мохамед Момани назвал стрельбу террористическим актом, направленным против сил общественной безопасности в стране.
По словам очевидцев, иорданская полиция ранее оцепила территорию у посольства, где были слышны выстрелы. Двое свидетелей рассказали, что полиция и скорая помощь приехали в район Рабия, где расположено посольство Израиля.
В материале говорится, что этот район является средоточием частых демонстраций против Израиля. В Иордании проходят одни из крупнейших мирных митингов во всем регионе, поскольку антиизраильские настроения обостряются из-за войны в секторе Газа.
Жителей района призвали оставаться в домах, пока сотрудники службы безопасности ищут причастных к нападению, сообщил собеседник Reuters в правоохранительных органах.
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