У посольства Израиля в Иордании произошла стрельба: есть раненые, нападавший ликвидирован

Иордания (Иллюстративное фото: Mohammad Ali/EPA)

Трое полицейских получили ранения в результате стрельбы у посольства Израиля в столице Иордании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Патруль полиции подвергся обстрелу в районе Рабия в Аммане. Правоохранители ликвидировали нападавшего. Расследование инцидента продолжается.

Министр коммуникаций Иордании Мохамед Момани назвал стрельбу террористическим актом, направленным против сил общественной безопасности в стране.

По словам очевидцев, иорданская полиция ранее оцепила территорию у посольства, где были слышны выстрелы. Двое свидетелей рассказали, что полиция и скорая помощь приехали в район Рабия, где расположено посольство Израиля.

В материале говорится, что этот район является средоточием частых демонстраций против Израиля. В Иордании проходят одни из крупнейших мирных митингов во всем регионе, поскольку антиизраильские настроения обостряются из-за войны в секторе Газа.

Жителей района призвали оставаться в домах, пока сотрудники службы безопасности ищут причастных к нападению, сообщил собеседник Reuters в правоохранительных органах.

8 ноября в Амстердаме на израильских футбольных фанатов напали люди в масках под палестинскими флагами.

В тот же день полицейские задержали более 60 человек по подозрению в причастности к насильственным действиям на основе антисемитизма.