Бріжит Бардо поховають біля моря в Сен-Тропе

Бріжит Бардо (Фото: Laurent Gillieron/EPA)

Французьку кінозірку Бріжит Бардо, яка померла в неділю на 92-му році життя, поховають на кладовищі біля моря в курортному місті Сен-Тропе на південному сході країни. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву владу.

Церемонія відбудеться у середу, 7 січня, о 10:00 за Гринвічем у церкві Нотр-Дам.

Медіа пише, що похорон пройде у найсуворішій таємниці, але у старому міському кварталі Ла-Понш, історичному центрі колишнього рибальського села, відбудеться церемонія прощання, відкрита для місцевих мешканців та шанувальників.

Бардо жила в цьому курортному місті, де, за її словами, знаходила втіху серед тварин та присвятила своє життя їхньому добробуту.

"Вона була прекрасною, прекрасною, іншого слова не підібрати. Так, нам її не вистачатиме", – сказав у понеділок Reuters мешканець Сен-Тропе Філіп Вольм'є.

Він розповів, що знав акторку 30 років і часто бачив, як вона гуляє зі своїми собаками пляжем.

Більшість свого життя вона прожила на самоті за високими стінами на курорті, в оточенні безлічі кішок, собак і коней. У 2024 році вона розповіла французькому тижневику Paris Match, що хотіла б бути похованою у своєму саду.

28 грудня померла всесвітньо відома французька актриса Бріжит Бардо, у віці 91 року. Вона була не тільки акторкою, а й фотомоделлю, співачкою і танцівницею.