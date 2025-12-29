Брижит Бардо похоронят у моря в Сен-Тропе

Брижит Бардо (Фото: Laurent Gillieron/EPA)

Французскую кинозвезду Брижит Бардо, которая умерла в воскресенье на 92-м году жизни, похоронят на кладбище у моря в курортном городе Сен-Тропе на юго-востоке страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Церемония состоится в среду, 7 января, в 10:00 по Гринвичу в церкви Нотр-Дам.

Медиа пишет, что похороны пройдут в строжайшей тайне, но в старом городском квартале Ла-Понш, историческом центре бывшей рыбацкой деревни, состоится церемония прощания, открытая для местных жителей и поклонников.

Бардо жила в этом курортном городе, где, по ее словам, находила утешение среди животных и посвятила свою жизнь их благополучию.

"Она была прекрасной, прекрасной, другого слова не подобрать. Да, нам ее будет не хватать", – сказал в понедельник Reuters житель Сен-Тропе Филипп Вольмье.

Он рассказал, что знал актрису 30 лет и часто видел, как она гуляет со своими собаками по пляжу.

Большую часть своей жизни она прожила в одиночестве за высокими стенами на курорте, в окружении множества кошек, собак и лошадей. В 2024 году она рассказала французскому еженедельнику Paris Match, что хотела бы быть похороненной в своем саду.

28 декабря умерла всемирно известная французская актриса Брижит Бардо, ей был 91 год. Она была не только актрисой, но и фотомоделью, певицей и танцовщицей.