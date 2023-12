Британія, Італія та Японія офіційно оголосили про створення винищувача шостого покоління

Велика Британія підписала з Італією та Японією офіційну угоду про створення стратегічного стелс-винищувача шостого покоління у межах проєкту GCAP (Global Combat Air Programme). Про це повідомив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Як заявив міністр, в угоді про участь у створенні надзвукового стелс-винищувача шостого покоління беруть участь Британія, Італія та Японія.

Новий винищувач поставить Британію на передовий край військової авіації та дасть рішучу перевагу перед потенційним супротивником.

JUST ANNOUNCED: The UK has signed a landmark Treaty to build new supersonic and stealth fighter jets with Italy and Japan.



These new jets will put the UK at the cutting edge of aerial warfare, giving us the power to fight and win against future enemies