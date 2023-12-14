Британія, Італія та Японія офіційно оголосили про створення винищувача шостого покоління

Велика Британія підписала з Італією та Японією угоду про створення винищувача шостого покоління у межах проєкту GCAP (Global Combat Air Programme)

Концепт винищувача проєкту GCAP (Фото - Wikipedia)

Велика Британія підписала з Італією та Японією офіційну угоду про створення стратегічного стелс-винищувача шостого покоління у межах проєкту GCAP (Global Combat Air Programme). Про це повідомив міністр оборони Британії Грант Шаппс.

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Як заявив міністр, в угоді про участь у створенні надзвукового стелс-винищувача шостого покоління беруть участь Британія, Італія та Японія.

Новий винищувач поставить Британію на передовий край військової авіації та дасть рішучу перевагу перед потенційним супротивником.

JUST ANNOUNCED: The UK has signed a landmark Treaty to build new supersonic and stealth fighter jets with Italy and Japan.



These new jets will put the UK at the cutting edge of aerial warfare, giving us the power to fight and win against future enemiespic.twitter.com/EQ45UF8cIP — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 14, 2023

У березні 2023 року попередній міністр оборони Британії Бен Воллес заявляв, що вимоги до проєкту винищувача шостого покоління GCAP мають бути узгоджені до 2025 року, після чого розпочнеться фаза розробки, а перші польоти нової машини заплановані на кінець десятиліття.

Він також оголосив, що Британія профінансує проєкт GCAP "обсягом 2 млрд фунтів стерлінгів до 2025 року і ще 10 млрд фунтів протягом наступних 10 років", а "загальна вартість розробки перевищить 25 млрд фунтів протягом найближчих 10 років".

У грудні 2022 року Японія, Велика Британія та Італія оголосили про створення Глобальної програми бойової авіації (GCAP) щодо розробки до 2035 року реактивного літака наступного покоління, який об'єднає британський проєкт Tempest із японською програмою FX.

Тристороннє партнерство виникло після того, як Франція, Німеччина та Іспанія висунули аналогічний план створення військового літака в межах широкої європейської спроби зміцнити безпеку на тлі вторгнення Росії в Україну.

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