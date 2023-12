Британия, Италия и Япония официально объявили о создании истребителя шестого поколения

Великобритания подписала с Италией и Японией официальное соглашение о создании стратегического стелс-истребителя шестого поколения в рамках проекта GCAP (Global Combat Air Programme). Об этом сообщил министр обороны Британии Грант Шэппс.

Как заявил министр, в соглашении об участии в создании сверхзвукового стелс-истребителя шестого поколения участвуют Британия, Италия и Япония.

Новый истребитель поставит Британию на передовой край военной авиации и даст решительное преимущество перед потенциальным противником.

JUST ANNOUNCED: The UK has signed a landmark Treaty to build new supersonic and stealth fighter jets with Italy and Japan.



These new jets will put the UK at the cutting edge of aerial warfare, giving us the power to fight and win against future enemiespic.twitter.com/EQ45UF8cIP