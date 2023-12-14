Британия, Италия и Япония официально объявили о создании истребителя шестого поколения
Великобритания подписала с Италией и Японией официальное соглашение о создании стратегического стелс-истребителя шестого поколения в рамках проекта GCAP (Global Combat Air Programme). Об этом сообщил министр обороны Британии Грант Шэппс.
Как заявил министр, в соглашении об участии в создании сверхзвукового стелс-истребителя шестого поколения участвуют Британия, Италия и Япония.
Новый истребитель поставит Британию на передовой край военной авиации и даст решительное преимущество перед потенциальным противником.
JUST ANNOUNCED: The UK has signed a landmark Treaty to build new supersonic and stealth fighter jets with Italy and Japan.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 14, 2023
These new jets will put the UK at the cutting edge of aerial warfare, giving us the power to fight and win against future enemiespic.twitter.com/EQ45UF8cIP
В марте 2023 года предыдущий министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что требования к проекту истребителя шестого поколения GCAP должны быть согласованы к 2025 году, после чего начнется фаза разработки, а первые полеты новой машины запланированы на конец десятилетия.
Он также объявил, что Британия профинансирует проект GCAP "в объеме 2 млрд фунтов стерлингов до 2025 года и еще 10 млрд фунтов в течение следующих 10 лет", а "общая стоимость разработки превысит 25 млрд фунтов в течение ближайших 10 лет".
- В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия объявили о создании Глобальной программы боевой авиации (GCAP) по разработке к 2035 году реактивного самолета следующего поколения, который объединит британский проект Tempest с японской программой FX.
- Трехстороннее партнерство возникло после того, как Франция, Германия и Испания выдвинули аналогичный план по созданию военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне вторжения России в Украину.
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