Британия, Италия и Япония официально объявили о создании истребителя шестого поколения

Великобритания подписала с Италией и Японией соглашение о создании истребителя шестого поколения в рамках проекта GCAP (Global Combat Air Programme)

Концепт истребителя проекта GCAP (Фото - Wikipedia)

Великобритания подписала с Италией и Японией официальное соглашение о создании стратегического стелс-истребителя шестого поколения в рамках проекта GCAP (Global Combat Air Programme). Об этом сообщил министр обороны Британии Грант Шэппс.

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Как заявил министр, в соглашении об участии в создании сверхзвукового стелс-истребителя шестого поколения участвуют Британия, Италия и Япония.

Новый истребитель поставит Британию на передовой край военной авиации и даст решительное преимущество перед потенциальным противником.

JUST ANNOUNCED: The UK has signed a landmark Treaty to build new supersonic and stealth fighter jets with Italy and Japan.



These new jets will put the UK at the cutting edge of aerial warfare, giving us the power to fight and win against future enemiespic.twitter.com/EQ45UF8cIP — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 14, 2023

В марте 2023 года предыдущий министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что требования к проекту истребителя шестого поколения GCAP должны быть согласованы к 2025 году, после чего начнется фаза разработки, а первые полеты новой машины запланированы на конец десятилетия.

Он также объявил, что Британия профинансирует проект GCAP "в объеме 2 млрд фунтов стерлингов до 2025 года и еще 10 млрд фунтов в течение следующих 10 лет", а "общая стоимость разработки превысит 25 млрд фунтов в течение ближайших 10 лет".

В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия объявили о создании Глобальной программы боевой авиации (GCAP) по разработке к 2035 году реактивного самолета следующего поколения, который объединит британский проект Tempest с японской программой FX.

Трехстороннее партнерство возникло после того, как Франция, Германия и Испания выдвинули аналогичный план по созданию военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне вторжения России в Украину.

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